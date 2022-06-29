Росія перестає бути партнером НАТО, вона є найбільшою загрозою для східного флангу Альянсу, - Дуда

Важливим записом у новій стратегічній концепції НАТО буде положення про те, що Росія перестає бути партнером Альянсу, адже насправді вона є найбільшою загрозою для східного флангу організації.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливим у новій Стратегічній концепції НАТО є те, що Росія перестає бути партнером Альянсу, що вже давно повинно було статися, але сьогодні, без сумніву, вона є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих на східному фланзі", - зазначив польський лідер.

За словами Дуди, великим досягненням НАТО є те, що у світлі російської агресії проти України країни Альянсу стали солідарними і діють разом.

"І ця допомога Україні дійсно надається, завдяки чому Україна, у світлі військових можливостей росії, зараз функціонує", - сказав президент Польщі.

Він зазначив, що росія не приховує своїх погроз на адресу країн Балтії, вони також неодноразово звучали на адресу Польщі.

"Тому, я б хотів, щоб це знайшло своє відображення у резолюції за результатами саміту НАТО",- підсумував Дуда.

Також читайте: Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу