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Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому "Антонов". ФОТО

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Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі й цікавився можливостями відновлення ДП "Антонов".

Про це повідомив голова військової адмінстрації смт Тарас Думенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав він.

Думенко зазначив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. А також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти РФ та російських політиків.

Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 01
Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 02
Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель, цікавився відновленням аеродрому Антонов 03

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Топ коментарі

  • Петрович 1
    арахамія приплевся-відчуває гешефт
  • Підлога Маккартні
    Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

  • Підлога Маккартні
    А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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