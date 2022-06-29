Нові санкції Великої Британії проти РФ. У списку друга найбагатша людина РФ та двоюрідна сестра Путіна

Сьогодні, 29 червня, Уряд Великобританії оголосив про нові санкції, які вразили найближче оточення Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у у пресрелізі уряду Британії.

Серед тих, хто потрапив під санкції, Володимир Потанін – друга найбагатша людина Росії та власник великого конгломерату "Інтеррос". Потанін продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк і акції Тинькофф Банку в період після вторгнення Росії в Україну.

Анна Цивілева, двоюрідна сестра Путіна, яка володіє російською вугледобувної компанії "Колмар Груп", також потрапила під санкції. Чоловік Цивілєвої Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і пара значно виграла від своїх стосунків з Путіним. Під санкції потрапляє і "Колмар Груп"

"Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не стане винятком, включаючи найближче оточення Путіна", - зазначив речник Британського уряду.

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Велика Британія наклала санкцій на понад 1000 осіб і понад 120 компаній після вторгнення Путіна в Україну, а три чверті іноземних компаній скоротили свою діяльність в Росії – майже чверть з них повністю припинили роботу. Російський імпорт скоротився більш ніж на 40% після вторгнення, а запаси життєво важливих імпортних виробничих компонентів, ймовірно, вичерпаються в найближчі три-шість місяців.

Виробництво автомобілів також скоротилося на 60%, і російський міністр транспорту визнав, що логістична інфраструктура Росії зараз "порушена" в результаті санкцій.