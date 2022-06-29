Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Війна

Окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсону до РФ

10 08051
Окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсону до РФ
Голова окупаційної адміністрації Херсонщини, колаборант Ігор Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.

Дати проведення "голосування" колаборант при цьому не назвав.

Також читайте: "Затримано ексмера Колихаєва... Нарешті його нейтралізували", - колаборант Стремоусов про викрадення міського голови Херсона

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    ЭТОТ ***** БЫ СЕБЕ ГРОБ ПРИГОТОВИЛ ВЕНОК И БАНОЧКУ ДЛЯ ПЕПЛА...
  • Светлана Круп
    Пора бы этого фрика уже ликвидировать
  • частный сектор
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини