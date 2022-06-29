Окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсону до РФ
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Голова окупаційної адміністрації Херсонщини, колаборант Ігор Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.
Дати проведення "голосування" колаборант при цьому не назвав.