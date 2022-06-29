Сьогодні в Мадриді для президентів усіх країн НATO на саміті виступить український оркестр Kyiv Symphony Orchestra

За 73-річну історію існування Альянсу, Kyiv Symphony Orchestra став другим оркестром, який запросили виступити на заході НАТО такого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці державний колектив Kyiv Symphony Orchestra.

"Для нас невимовно важливо представляти українську культуру на саміті НАТО, де визначатимуть стратегічний напрямок Альянсу на наступне десятиліття, а також затверджуватимуть пакет допомоги Україні", - сказано в повідомленні.

Оркестр подякував Іспанському уряду за можливість презентувати музику, голос України президентам країн НАТО. "Запрошення українського оркестру на Мадридський саміт у той час, як український народ відважно і стійко протистоїть російській агресії, є сильним жестом підтримки Іспанії. Надзвичайно значущим для нас є той факт, що внесок Kyiv Symphony Orchestra на культурному фронті набуває таких обертів", - наголосили в оркестрі.

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Виступ відбудеться в Національному музеї Прадо (Museo Nacional del Prado), де президентам країн НАТО буде представлена програма, яка складається з Симфонії №1 До мажор Максима Березовського та "Мелодії" ля мінор Мирослава Скорика (в аранжуванні для камерного оркестру та клавесина). "Ми хочемо показати енергію та розмаїту палітру емоцій, якими багата українська музика, її унікальність. Також хочемо засвідчити, що Україна ніколи не залишалася осторонь європейських культурних процесів, а її спадщина органічно вписується в різноманітну карту великої європейської родини", - сказано в повідомленні.

"Дуже сподіваємося, що нашим виступом, силою музики ми зможемо достукатися до сердець тих, хто вже сьогодні може допомогти нам, українцям, перемогти у війні проти російського окупанта. Допомогти зберегти життя наших рідних, наших бійців, ціною яких Україна виборює свою свободу та відстоює свої європейські цінності", - наголосили музиканти.

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