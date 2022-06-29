Україні потрібно набагато більше сучасної артилерії, ППО та ПРО, - Зеленський на саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський повідомив про потреби України в ППО та ПРО, а також в сучасній артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на саміті НАТО.

"Росія на полі бою робить ставку насамперед на артилерію. На артилерійську перевагу. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи - і я вам за це дуже вдячний. Але війна продовжується, саме така війна, в якій артилерія має величезне значення. Війна не повинна затягуватись. Щоб зламати перевагу російської артилерії, нам потрібно набагато більше цих сучасних систем, сучасної артилерії", - наголосив президент.

Зеленський закликав членів НАТО дати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

"Віддавши їх нам, ви можете повністю зламати російську тактику руйнування міст та терору проти мирного населення. ... Фінансова підтримка України зараз має не менше значення, ніж збройова допомога. Росія досі щодня отримує мільярди - і витрачає їх на війну. У нас багатомільярдний дефіцит, а нафти та газу немає, щоб його покрити. Щомісяця нам потрібно близько 5 мільярдів доларів - і це теж важлива річ. Це те, що потрібно для оборони, для захисту", - зазначив глава держави.

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