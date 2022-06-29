ФСБ робила ставку на колишніх функціонерів "Партії регіонів", - Дехтяренко

Федеральна служба безпеки Росії розразовувала, що маріонеткові окупаційні адміністрації в Україні очолять колишні функціонери "Партії регіонів" та їх агентура.

Про це речник СБУ Артем Дехтяренко сказав в інтерв’ю "Главкому", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ФСБ були під рукою кілька людей, з яких вони хотіли створити "місцеву владу" на окупованих територіях. Уже з середини лютого ці люди виїхали до прикордонних областей РФ і Білорусії, а частина перебувала у тимчасово окупованому Криму", - розповів Дехтяренко.

"Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись на підтримку російських військ", - додав він.

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Речним СБУ уточнив, що йдеться про колишніх функціонерів "Партії регіонів", які давно втекли з України, і про політиків ОПЗЖ.

Дехтяренко назвав колишнього міністра оборони Лебедєва, ексглаву СБУ Якименка, ексміністра МВС Захарченка, ексзаступника секретаря РНБО Сівковича, колишнього главу адміністрації президента Клюєва.

"Ці люди мали доступ до найтаємнішої інформації, і досі вони можуть підтримувати контакти зі своїми колишніми підлеглими, які тим чи іншим чином впливають на ухвалення певних рішень", – наголосив речник СБУ.

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За його даними, Сівкович і Клюєв створили у Москві так званий "політичний офіс", що працює під контролем ФСБ. Вони мають широке коло контактів в українському політикумі, і вони дають ФСБ рекомендації, кого з громадян України можна завербувати й використовувати в окупаційних структурах.

Як приклад Дехтяренко назвав справу брата екснардепа Олега Царьова, якого СБУ затримала у Дніпрі. Росіяни обіцяли йому посаду "губернатора Дніпропетровської області", якщо він допоможе окупантам захопити регіон.

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За словами представника СБУ, Служба продовжує "вести" багато контактів росіян, але про це стає відомо лише після того, як їх оперативне відпрацювання завершується і розголос визнається таким, що не суперечить інтересам безпеки України.