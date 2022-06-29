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Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський

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Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський
Росія сама повинна шукати діалог та переглянути розуміння східного флангу НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Росію потрібно ізолювати. Вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, отже, шукати мир. І обов'язково - заради миру - має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що всі країни НАТО на сході виступають за членство України в Альянсі.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно?" - запитав глава держави.

"Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомогу Україні - або відкладена війна Росії з вами", - підсумував президент.

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Топ коментарі

  • serhiy ivanov 1365066b
    Йому ж 100 раз сказали, що для вступу в НАТО потрібні економічні реформи і ліквідація 5 колони кремля в Україні. Інакше такі як генерал Наумов, Татаров, Єрмак будуть передавати Москві не тільки секрети України, а й всього НАТО.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кому, кому, а Зеленському краще про НАТО нічого не говорити, чи то не він не поїхав в перий рік свого правління на Сіміт? Чи не він не призначив свого представника? А прокуруора САП уже призначив? Чому ми не в НАТО? Чому НАТО не закрило володі небо? Чому НАТО дає мало зброї? А коли все закатував у асфальт, то запитував у НАТО?
  • Олександр Матисякевич 02a71434
    Зеленський так підходив до "турнікетів" НАТО, що вирішив проігнорувати саміт НАТО і набрати у владу побільше слуг росії, типу Єрмака.
    Враження, що є домовленість, щоб влада України не допустила Україну до НАТО, тому цю домовленість відпрацьовує Зеленський.
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