Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Росію потрібно ізолювати. Вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, отже, шукати мир. І обов'язково - заради миру - має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО", - зазначив президент.
Зеленський заявив, що всі країни НАТО на сході виступають за членство України в Альянсі.
"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно?" - запитав глава держави.
"Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомогу Україні - або відкладена війна Росії з вами", - підсумував президент.