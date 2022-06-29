У Повітряних силах назвали найнебезпечніші ракети Росії
Найнебезпечніши російські ракети перелічив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 чи "Калібр", розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.
"Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти по руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку", – зазначив Ігнат.
За його словами, такі надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал" – збивати дуже важко.
"По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину", - зазначив Ігнат.