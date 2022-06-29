Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада

Українці, яких примусово вивезли на територію Росії, покинули Псковську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міськраді з посиланням на російські ЗМІ.







"Сайти Псковської області пишуть про 10 маріупольців, які виїхали звідти. Ще 37 депортованих жителів Донецької та Луганської областей також планують покинути країну агресора. Якщо вже про це почали писати росзмі, то значить вже сотні маріупольців покидають територію РФ. В іншому разі вони б замовчували такі факти", - коментують публікації російських ЗМІ у міськраді.

За інформацією міськради, з Маріуполя насильно вивезли близько 50 тисяч людей.

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"Окупанти самі показали брехливість власної пропаганди про маріупольців, які нібито добровільно виїхали до Росії. Насправді вони насильно вивезли близько 50 тисяч людей. Тепер маріупольцям доводиться використовувати всі можливості, щоб покинути РФ. Адже вони вже відчули на собі "гостинність" та "допомогу" росіян", - йдеться у повідомленні.