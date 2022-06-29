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Світові загрожує голод, якщо РФ не припинить блокаду морських портів України, - МЗС

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Світові загрожує голод, якщо РФ не припинить блокаду морських портів України, - МЗС
Через брудні ігри Москви світові загрожує голод.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна не досягнуто, - МЗС

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Топ коментарі

  • Eugene Dneprovsky
    Да и *** с ним со всем этим свитом, если они все хотят дружить с дяволом!
  • mrSmith
    Нехай далі кацапам в сраку заглядають.
    Жодного співчуття не виникає.
  • botoks
    Пан Николенко, думайте об Украине.
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