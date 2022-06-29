Мінцифри запускає проєкт безкоштовного навчання у сфері IT

Міністерство цифрової трансформації запускає освітній проєкт IT Generation, в межах якого українці отримають можливість пройти безоплатне навчання у сфері IT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Медіа Центрі Україна — Укрінформ сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час запуску освітнього проєкту IT Generation для навчання IT-спеціальностей.

"За останні пів року ми напрацювали наше бачення ІТ реформи освіти. Що конкретно потрібно зробити, щоб задовольнити той попит, який виникає зараз в Україні, в ІТ галузі. Ця реформа ІТ освіти охоплює дуже багато компонентів та етапів. Завдяки цьому проєкту на першому етапі ми зможемо навчити тисячу українців ІТ спеціальностей. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2 тисячі людей, і далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятків тисяч студентів, які безкоштовно пройдуть навчання", - сказав Федоров.

За його словами, у межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професій.

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"Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, і пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю оплачувати навчання цим українцям", - зазначив Федоров.

Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтівців має бути відсутність такої освіти та досвіду у цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.

Проєкт IT Generation реалізується за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.

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