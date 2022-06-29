Апеляційний суд закрив справу за позовом екскерівника Київського СБУ Щеголєва проти Бутусова
Про це у Facebook повідомила адвокат Анна Калинчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні здобули перемогу в Київському апеляційному суді у справі проти Юрія Бутусова. Справа 5-річної давності про те, як під час ефіру у "Право на влад" було "ображено" пана Щеголєва, екскерівника СБУ м.Києва та Київської області, щодо якого на сьогодні здійснюється розгляд обвинувачення у суді про штурм Майдану і як наслідок вбивство мирних протестувальників", - йдеться в повідомленні.
Щеголєва представляв адвокат Валентин Рибін, відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) та російського ГРУ.
Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України.
"Після касації і вже другого апеляційного розгляду суд констатував, що слова Юрія Бутусова ніяким чином не порушують жодних прав заявника, презумпцію його невинуватості і більше того, не є неправдивими!
Право на свободу вираження поглядів, як і право на правду, у нашій державі не просто декларація, як у деяких сусідніх недоутворень", - підсумувала адвокат.
Адвокат Тетяна Козаченко зазначила: "Ми вступили в справу коли вона була програна в апеляції і вже було виконавче провадження, а у Юри були арештовані рахунки. Після касації і вже другого апеляційного розгляду суд констатував, що слова Юрія Бутусова ніяким чином не порушують жодних прав заявника, презумпцію його невинуватості!".