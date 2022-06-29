Фонд Пінчука продав на аукціоні скульптуру Кунса Balloon Monkey за $11,5 млн: Кошти передадуть на гуманітарну допомогу Україні

Знакова скульптура Джефа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Мавпа з повітряних куль (пурпурного кольору)", яку презентували Олена і Віктор Пінчуки, було продано на аукціоні Christie's.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це повідомили організатори аукціону та Фонд Віктора Пінчука.

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представлена Віктором та Оленою Пінчуками, продана на аукціоні Christie's. Усі виручені кошти на суму близько $11,5 млн будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, для важкопоранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя", - зазначили у Фонді.

Організатор аукціону наголосив, що скульптура стала топлотом аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги".

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