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ДТЕК готує свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону

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ДТЕК готує свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону
Компанія ДТЕК Енерго завершила ремонт 8 енергоблоків ТЕС в рамках кампанії з підготовки до опалювального сезону 2022-2023, ще на 4 енергоблоках роботи тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Через війну цьогорічна зима справді буде найскладнішою за всі роки незалежності України. Тож ми почали підготовку до неї завчасно. Ремонтуємо наші ТЕС: 8 енергоблоків вже полагодили, ще 4 зараз ремонтуються та готуються до напруженої зими", - цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Компанія також забезпечує видобуток вугілля на шахтах для потреб теплової генерації.

"Ми також одними з перших, в умовах війни, здійснили релокацію машинобудівних підприємств, які забезпечують роботу українських шахт обладнанням та матеріалами, у більш безпечні регіони України. Разом робимо все можливе, щоб світло і тепло в оселях українців було і цієї зими", - зазначив Салєєв.

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Топ коментарі

  • Валерій Андрійович
    Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
  • Койот Восточноукраинский
    Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
  • Andrew86
    Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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