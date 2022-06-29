Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"
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У Сирії вирішили визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сирійське держагентство SANA.
"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки", - повідомили в МЗС країни.
Також цю інформацію поширило російське пропагандистське видання РИА Новости.