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Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"

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Сирія збирається визнати "незалежність" "ЛДНР"
У Сирії вирішили визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сирійське держагентство SANA.

"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки", - повідомили в МЗС країни.

Також цю інформацію поширило російське пропагандистське видання РИА Новости.

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Топ коментарі

  • Diesel_Sasha
    заголовок не правильний, має бути : "в росії вирішили, що сирія визнає незалежність лднр"
  • 5 копійок
    Мабуть приперли туди вкрадене українське зерно.
  • Підлога Маккартні
    как теперь жить?
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