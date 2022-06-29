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Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський

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Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський
Україна та Індонезія домовилися про запровадження безвізового режиму між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо.

"Радий повідомити нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх поглядів для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав глава держави.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    "Хороша новина" Так хто ж туди поїде, якщо у нас половина громадян не виїздні)
  • Kiev_Kiev_777
    а арты у них нет ?
  • Oleksii Sulyma
    Хто,хто-Котлета з Лисим,хоча-ні,Лисий і так не в Україні)
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