Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський
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Україна та Індонезія домовилися про запровадження безвізового режиму між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо.
"Радий повідомити нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх поглядів для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав глава держави.