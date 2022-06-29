Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом звільнено:



- 59 бійців Національної гвардії;

- 30 – Військово-морських сил;

- 28 – Збройних сил України;

- 17 – Державної прикордонної служби України;

- 9 – Територіальної оборони;

- 1 – Національної поліції України.



З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Читайте: "Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених

Також читайте: "Вирішили не віддавати їх", - голова СК РФ Бастрикін про українських полонених