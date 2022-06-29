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Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

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Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20
Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки" (G20).

"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.

"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Індонезія домовились про запровадження безвізового режиму, - Зеленський

Топ коментарі

  • Olga A 6130c05e
    Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

    Во-первых: не хер шастать за наш счет.

    Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

    Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
  • ебонітова дубинка
    Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
    https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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