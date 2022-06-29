Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення РФ перебував в Україні, на робочому місці, - СБУ

Офіційний речник СБУ Артем Дехтяренко прокоментував публікації у пресі про зміну керівництва спецслужби. СБУ офіційно спростовує твердження про те, що начебто її голова Іван Баканов у перші дні війни перебував не в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"В інформаційному полі є багато нісенітниць. Однак це не означає, що всі їх треба спростовувати. Але оскільки ця тема давно мусується в інформпросторі, скажу чітко і ясно: Іван Баканов із першого дня повномасштабного вторгнення перебував в Україні, на робочому місці. Він також зустрічався із міжнародними партнерами, які прагнули надати допомогу Україні у найскладніший момент. Тобто виконував свої безпосередні обов'язки. Крапка. Всі інші версії – фейки та російські інформаційно-психологічні спецоперації", – запевнив речник спецслужби.

Дехтяренко нагадав, якщо вірити чуткам, які з перших днів повномаштбаної війни розпускали росіяни, то фактично про всіх високопосадовців говорили, що вони кудись втекли. "Про жоден із цих випадків інформація в результаті не підтвердилася. Повторюся – такі реалії інформаційної війни, і дивно, коли українські журналісти заходять в російські наративи", – зазначив офіційний речник СБУ.

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"На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля подібних чуток. І виникає запитання: а чи не створює ці хвилі ворог? Відповідь, як мені здається, на поверхні. Бо мета росіян – посіяти розлад у нашому суспільстві, посилити чвари", – зазначив Дехтяренко.

Нагадаємо, кілька днів тому видання Politico, посилаючись на неназвані джерела в українській владі, заявило, що Володимир Зеленський начебто має намір звільнити Баканова з посади голови СБУ. Згодом нардеп Федір Веніславський повідомив, що не має інформації про те, що на Банковій розглядається питання заміни очільника Служби безпеки.