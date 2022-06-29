Черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України, - Щуцький
Про це заявив перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі, скидалися грошима, наприклад, польські митники скидалися на бронежилети для ЗСУ, на медикаменти, харчування, збирали іншу гуманітарну допомогу. Всі вони в один день побачили величезні черги з транспортних засобів, які їдуть на територію України", - заявив Щуцький.
За його словами, ситуація з масовим ввезенням авто спричинила політичний відкат тих відносин, які ми мали з сусідніми країнами.
"Зокрема, з появою авточерг на кордонах зменшилась кількість гуманітарної допомоги, яка йшла на країну. Донори, які завжди нам допомагали гуманітарною допомогою, продовжували працювати, а прості європейці почали думати, чи дійсно "там не така проблема, як було показано по телебаченню", - додає чиновник.
Скасуванням безмитного ввезення транспортних засобів, за його словами, бюджет України зможе отримувати від 4 до 5 млрд гривень додатково.
"Додатково до тих приблизно 9-12 млрд, що ми й так щомісяця отримуємо", - пояснює Щуцький.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 1 липня повертається значна частина митних податків та зборів, зокрема, скасування нульової ставки на розмитнення авто.