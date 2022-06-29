Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту з'ясовуються, - ОВА. ФОТО

У Вишгородському районі Київської області, в районі с. Демидова зруйновано міст через річку Ірпінь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту. Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА