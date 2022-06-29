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Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту з'ясовуються, - ОВА. ФОТО

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У Вишгородському районі Київської області, в районі с. Демидова зруйновано міст через річку Ірпінь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту. Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.", - зазначається у повідомленні.

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Міст через річку Ірпінь зруйновано на Київщині, одна людина загинула, причини інциденту зясовуються, - ОВА 01

Топ коментарі

  • Наталия П
    Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
  • stels400
    Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
  • Друг Народа
    Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
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