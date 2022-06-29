Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що буде "дуже здивований", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм". При цьому він попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт, якщо Путін туди все ж таки приїде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - сказав Джонсон журналістам у вівторок під час польоту на саміт НАТО в Мадриді.

Він також попередив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.

"Якщо ви залишаєте щось на кшталт G20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.

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І Путіна, і президента України Володимира Зеленського на зустріч G-20 на Балі запросив президент Індонезії Джоко Відодо. Росія через війну в Україні зазнає жорстких санкцій від деяких країн G20.

Нагадаємо, саміт G20 пройде на острові Балі 15-16 листопада.

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