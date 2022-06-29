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Папа Римський назвав обстріл ТЦ у Кременчуку варварською атакою

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Папа Римський назвав обстріл ТЦ у Кременчуку варварською атакою
Папа Римський Франциск під час виступу на площі Святого Петра з нагоди Дня апостолів Петра і Павла назвав ракетний обстріл торгового центру в українському місті Кременчуку варварським нападом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Щодня ношу у своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак, як та, що сталася з торговим центром у Кременчуку", - сказав понтифік.

Він додав, що молиться, аби ця божевільна, за його словами, війна якнайскоріше закінчилася, а відповідальні за неї люди, які "не хочуть або не можуть" знайти діалог, не уникали допомоги українцям, які страждають.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    ЧИЯ варварська атака? ЧИЯ? Скажи нам його ім'я
  • Evgen Karpenko
    Ну, так помий путіну ноги...новічком!
  • Adalet
    Стандартний набір - скласти зброю, услишатьрасєю.
    А ще в нього допомога Україні - це расизм
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