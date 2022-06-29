Новини • Війна

Рашисти калічать себе, щоб втекти з війни: "Давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехоплення СБУ. АУДIО

4 62019
Російські окупанти продовжують калічити самі себе, аби їх визнали непридатними для війни в Україні. Новий спосіб – ламати собі пальці на руках.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає батькові окупант, який зі своїм підрозділом стоїть на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.

"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – каже загарбник.

Але одного удару виявилося недостатньо – медики зафіксували лише забій. Тому солдати "другої армії світу" вдарили по пальцях ще раз.

Також читайте: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

Топ коментарі

  • ебонітова дубинка
    Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
    Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
  • Папєрєднік
    Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
  • Костя Лобуряка
    Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини