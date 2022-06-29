Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.
"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.
Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.
Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.
Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.