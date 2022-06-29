Новини

Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України, - Воллес

7 34220
Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія може направити літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря. Це буде можливо у разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленостей про вивезення українського зерна морем.

Він зазначив, що головна роль Британії в такій операції може полягати у "розвідці та спостереженні за безпекою".

Читайте також: У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

При цьому він зазначив, що ймовірність відправлення британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.

"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, тому що це означало б, що ми маємо попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.

Нагадаємо, що турецька влада заблокувала протоку Босфор для військових кораблів.

Читайте також: Велика Британія взялася за ДНК-аналіз українського зерна, - Sky News

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Urs
    Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
  • Иван Иванов 4c3153e4
    Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
  • Слава Шустрий
    Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини