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Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті, - Залужний

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Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті, - Залужний
Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці. 

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Залужний від імені ЗСУ висловив подяку Польщі за допомогу.

Також читайте: Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Полякам як справжнім друзям України-респект...
  • Welt Schmerz
    Бардзо добре!
    І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
  • Панас Стець
    Подяка полякам, за т -72, за "краби", за "перуни", за **********... за допомогу нашим біженцям.
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