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89% громадян України проти того, щоб поступитись Росії територією заради миру, – опитування Wall Street Journal

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89% громадян України проти того, щоб поступитись Росії територією заради миру, – опитування Wall Street Journal
Близько 89% громадян нашої країни вважають неприйнятною потенційну угоду з Росією, яка б передбачала територіальні поступки України заради досягнення миру.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення видання Wall Street Journal та дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

66% опитаних висловили переконання, що ЗСУ зможуть повернути під український контроль ті території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення у лютому цього року. Лише 10% респондентів висловили в цьому сумнів.

Трохи більше половини – 53% опитаних українців – переконані, що ЗСУ зможуть витіснити російські сили з усієї України, включно з окупованими Кримом та Донбасом.

Переважна більшість опитаних (81%) виступають проти переговорів про те, щоб залишити Росії території, які російська війська захопили до повномасштабного вторгнення, – Крим і окремі частини Донецької та Луганської областей.

Більше половини опитаних українців сказали, що втратили на війні знайомих або родичів.

Дві третини респондентів зізнались, що через війну втратили роботу або можливості заробити на прожиття.

78% респондентів підтримують те, як президент України Володимир Зеленський реагує на російське вторгнення. 7% опитаних вважають дії українського президента слабкими.

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Щодо військової та фінансової допомоги Україні в час повномасштабного вторгнення, 89% опитаних українців висловили задоволення підтримкою Польщі, яка прийняла 3 мільйона біженців з України та надає Києву озброєння. Три чверті респондентів задоволені допомогою США. 27% опитаних висловили задоволення допомогою Франції, 22% задоволені підтримкою Німеччини.

Опитування проводилось з 9 по 13 червня у телефонному режимі серед дорослих на території, підконтрольній українському уряду, та серед переселенців.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Якраз та ситуація, коли "ЗЕвлада" вже б давно віддала москалям все, що вони хочуть, але народ проти. ...
  • Ірландія
    7-річну доньку льотчика-зрадника з Криму Антона Канорського у Росії посеред вулиці загризли собаки

    Антон Канорський - зрадник з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії. Згодом він бомбардував Сирію, вбиваючи там дітей, та навіть у Кремлі отримав за це нагороду від Путіна.

    Авіаполк, в якому служить зрадник, бомбардував торговельний центр у Кременчуці.
  • Oleg Zaporogec
    А зеблазні на кшталт арахамії не проти домовитись з пуйлом десь посередині
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