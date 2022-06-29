Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Росія усе-таки видавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі. Нібито як держав. Це нікчемна історія. У такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки: ще більший", - заявив Зеленський.

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