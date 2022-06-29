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Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський

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Після визнання Сирією "державами" окупованих територій Донбасу жодних відносин України з цією країною не буде і проти Дамаску посилять санкції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні. 

"Росія усе-таки видавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі. Нібито як держав. Це нікчемна історія. У такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки: ще більший", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • rejestrowyj bazil
    Україні треба визнати сирійських курдів і державу хрестоносців в Алеппо.
    А краще заборонити експорт пшениці.
  • Q Ukraine
    Дипломатичні відносини коли розірвете?Чи це в перелік не входить?
  • Ukraine Press
    Ну один рік поїдять, а далі що робитии будуть?
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