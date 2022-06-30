Рашисти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою на Луганщині, - Гайдай
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В Луганській області російські окупанти розбомбили склад з гуманітарною допомогою.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіабомба влучила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв", - зазначив Гайдай.
За словами чиновника, у Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців. Триває "тиха" евакуація.
Для завезення гумвантажів використовуються альтернативні шляхи, оскільки траса "Лисичанськ-Бахмут" через обстріли не проїзна.