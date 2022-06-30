Окупанти обстріляли Сумщину, двоє осіб загинули, сімох - поранено, - ОВА

Російські окупанти обстріляли Білопільську, Краснопільську, Великописарівську та Хотінську громади в Сумській області, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще сімох поранено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але наші захисники його знищили! Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина поранена", - написав Живицький у телеграм-каналі у середу ввечері.

Крім цього, окупанти обстрілювали Краснопільську громаду "з 11-ї до 12-ї, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно. О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Одна людина загинула, троє - поранені".

"Великописарівська громада: о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, три прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет із гвинтокрила, з території Росії. Пошкоджено будинок мирних жителів і цивільну споруду. Після 20-ї години росіяни випустили ще чотири ракети. Одна людина загинула, четверо - поранені", - також написав голова ОВА.

У Хотінській громаді було 14 пострілів із міномету близько 17-ї години "і через півгодини ще три (постріли - ІФ-У)". Жертв та руйнувань немає.

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