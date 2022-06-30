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Підписання "транспортного безвізу" з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів, - Зеленський

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Підписання "транспортного безвізу" з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання транспортного безвізового режиму з Європейським Союзом дасть змогу наростити експорт українських товарів.

"Тиждень тому наша держава набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортне безвіз. Це угода, яка усуває бар'єри для українських перевізників. Більше не потрібно чекати на дозволи на вантажні перевезення", - заявив Зеленський у своєму  відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автомобільним транспортом", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • DemianBond 2cbb79cc
    что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
  • Стрелок
    Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
    Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
    Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

    Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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