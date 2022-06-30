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ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"

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ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"
ЗСУ уразили на Зміїному ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються.

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Новий удар по Зміїному: загалом ЗСУ знищили три "Панциря С1"

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Топ коментарі

  • Vujko Donetski
    Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
  • Olena Lynch
    Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
    Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
  • Бенина Мама
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