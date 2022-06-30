ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.
Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються.
В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1"", - йдеться в повідомленні.