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Кремль досі претендує не лише на Донбас, - американський Інститут вивчення війни

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Кремль досі претендує не лише на Донбас, - американський Інститут вивчення війни
Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це свідчить про те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ці амбіції Москви продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.

Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.

Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

Також читайте: Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

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Топ коментарі

  • Олег Шестакович
    Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
  • Ksenia VB
    Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
  • Olena Lynch
    Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
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