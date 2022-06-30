Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"

12 06812
Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"
Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Если бы не Порошенко,то сейчас бы отбивались шашлыками,и шктками 95 гавноквартала.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Стугны Пашинского.
    ЗЕдегенираты все бы похерили.
  • Валентина Саюн c856325a
    4 місяць війни і що вони думали,що асфальтом чи тапочками відбиваться будуть. НАТО працює, Стугни також. Так тримати. Боріться і перемагайте
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини