Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

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