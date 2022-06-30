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Із 1 липня Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз

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Із 1 липня Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз
Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причини припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їхнього оформлення.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Жалко что и рабочие визы не перестали выдавать ,а так сидела бы вся эта мышебратия по своих Нижних и Верхних Мухосрансках бо не куй шастать.
  • Григорич 3719c178
    Для возз'єднання сім'ї треба з Бельгії за порєбрік висилати. Бельгійці, не дякуйте
  • Бандерівець
    раша - країна терорист!
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