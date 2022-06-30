Японія виділить Україні $100 млн на гуманітарні питання і допоможе зі зберіганням зерна, - прем'єр Кісіда

Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Гроші будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.