Українська авіація уразила склади боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога, - Повітряні сили

Українські Повітряні сили повідомляють, що минулої доби влучили у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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