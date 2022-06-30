Українські воїни відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов, - йдеться в повідомленні.

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