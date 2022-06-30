За 29 червня росіяни вбили 2 та поранили ще 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
8661
29 червня російські окупанти вбили на Донеччині 2 мирних жителів, ще 2 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму telegram.
"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.