За 29 червня росіяни вбили 2 та поранили ще 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

29 червня російські окупанти вбили на Донеччині 2 мирних жителів, ще 2 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму telegram.

"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

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