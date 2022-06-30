Окупанти свідомо завдали удару по театру в Маріуполі, - Amnesty International

Міжнародна організація Amnesty International після тривалого розслідування дійшла висновку, що військові РФ у березні знали про переховування сотень людей під театром у Маріуполі та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації за результатами опитування свідків, вивчення численних фото, а також наукових розрахунків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У новій доповіді "Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі, Україна", організація задокументувала, як російські військові, вочевидь, навмисно розбомбили театр – попри те, що знали про переховування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар явний воєнний злочин", - зауважується в публікації.

Команда Amnesty International опитала багатьох людей, які вижили, а також зібрала численні цифрові докази, дійшовши висновку, що атаку здійснили російські літаки, "які скинули дві 500-кілограмові бомби". Вони впали близько одна від іншої і здетонували одночасно.

Крім того, була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох бомб.

"Багато людей було поранено і вбито під час цього безжального нападу. Очевидно, що їхня загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян", - зауважила генеральний секретар Amnesty International Агнеса Калламард.

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