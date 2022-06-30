Унаслідок збройної агресії РФ в Україні 341 дитина загинула. Зросла кількість поранених - понад 631, - Офіс Генпрокурора

Більш ніж 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій – 31", - йдеться в повідомленні.



Так, 27 червня внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років.



29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення зазнала 11-річна дівчинка.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2096 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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