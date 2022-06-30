Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 600 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1573 танків та 3726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 600 осіб.