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Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є

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Поляки збирають гроші на "Байрактар" для України. Перший мільйон злотих вже є
У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт акції.

"Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню. Пізніше так само відбулося і з наступним збором коштів на три Байрактари! Тепер наша черга", - йдеться у повідомленні.

Наразі вдалося зібрати понад 1 млн злотих. На купівлю безпілотника потрібні 22,5 млн. Збір триватиме ще 28 днів.

Також читайте: Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Поляки збирають гроші на Байрактар для України. Перший мільйон злотих вже є 01

Якщо коштів не вистачить на купівлю "Байрактара", організатори обіцяють передати все зібране для ЗСУ. Так само вчинять із надлишками коштів, якщо зібрати вдасться більше, ніж коштує безпілотник.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
  • Aleksiey Ykropovich
    Поляки молодці!
    Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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