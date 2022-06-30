"Спалити техніку окупантів та померти героєм були готові 8 добровольців", - боєць тероборони на псевдо Камаз про оборону Київщини

Боєць Камаз зі своїм підрозділом рятував Київщину від російських окупантів, а зараз боронить Україну на сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тероборону ЗСУ.

"Камаз" працював у рятувальних службах: в гірничому загоні та водолазом-рятувальником.

В 2014 році пішов добровольцем на Донбас. 6 січня 2022 року підписав контракт із Силами територіальної оборони ЗСУ, а 24 лютого почав формувати свій підрозділ, який обороняв Київщину від російських військ.

"1 березня орки зайняли село Лук'янівку. Ми підняли дрон і побачили колону що рухалась на Рудницьке: 2 БМП, 4 БТР і 3 танки. П’ятеро нас та семеро спецназівців висунулися до Рудницького, щоб влаштувати там засідку. Але на виїзді із села Селище назустріч нам вилетіло авто місцевого жителя. Він в паніці прокричав: "Пацани, за мною женуться 2 танки". Вже було чути гуркіт гусянки по асфальту, до зіткнення з супротивником залишалось менше трьох хвилин, тож засідку ми зробили на тому ж місці. Те, що переляканий місцевий прийняв за танки, насправді були БМП. Першим пострілом РПГ ми влучили в башту, автоматним вогнем збили всіх, хто сидів на броні. Кулеметника, що шмаляв по нас з 30 калібру, взяли у полон", - розповідає український захисник.

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Щоб танки не пройшли далі, продовжив Камаз, підірвали мости у Баришівці та на виїзді із Селища.

"Потім я віддав наказ підірвати шлюзи на річці Трубіж. Вода заболотила велику місцину - і ані техніка, ані піхота тут пройти не могли. Тієї ж ночі знищили ще 12 ворожих розвідників, що йшли на Баришівку. 50 одиниць ворожої техніки, що могли перерізати шлях на Бориспіль, було зупинено. Командир спецназу тоді був дуже вражений відважністю моїх хлопців", - сказав він.

"Нікого не треба було мотивувати. Всі місцеві. У всіх тут залишалися родини і діти. Ми навіть розробили план на екстрений випадок: що якщо орки перейдуть оцей місточок – ми спалимо їхню колону за принципом камікадзе. Викопали спеціальні позиції для 8 людей з "коктейлями Молотова". Задача - підпалити ворожу машину і вмерти героєм. Вже було 8 добровольців готових це зробити. Наймолодшому було 18, найстаршому 69 років", - підсумував "Камаз".

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