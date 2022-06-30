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Ключовий фактор перемоги - здатність українців виснажувати ворога, - розвідка Великої Британії

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Ключовий фактор перемоги - здатність українців виснажувати ворога, - розвідка Великої Британії
Результати війни визначить здатність українського війська вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ.

"Російські війська продовжують здійснювати підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, що в 10 км на південний захід від центру міста", - йдеться в огляді.

На оперативному рівні російські сили, за даними британської розвідки, продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

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"Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж потрапити в оточення, і надалі буде ключовим фактором результату кампанії", - зазначають у розвідці.

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Топ коментарі

  • Andrii Shevchenko
    Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
  • Анатолий К 65c6a92d
    Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
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