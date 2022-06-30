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Третина українців, які працювали до 24 лютого, досі безробітні, - опитування "Рейтинга"

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Третина українців, які працювали до 24 лютого, досі безробітні, - опитування "Рейтинга"
38% тих, хто працював до 24 лютого 2022 року, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% - працюють дистанційно, 7% - знайшли нове місце роботи.

Про це свідчать результати опитування "Психологічні маркери війни", проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри це 35% опитаних, які мали роботу до повномасштабного вторгнення РФ, досі не працюють. Найбільше їх серед наймолодших і найстарших опитаних (38%), жінок (40%), жителів сходу (53%) та півдня (41%) країни. У динаміці найкращі показники повернення до роботи у звичайному режимі у мешканців центру та півдня України.

Опитування проводилося серед 1200 респондентів від 18 років методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) у всіх підконтрольних областях, де є український мобільний зв'язок.

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Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 2,8%.

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Топ коментарі

  • Oleksii Sulyma
    Та ви що?!Невже?!
    Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
  • Elena Volhova
    Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
  • Алекс Морган
    З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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