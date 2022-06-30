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Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України

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Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України
Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну Росії проти України.

Про це Дуда заявив на саміті НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент Польщі наголосив, що Білорусь вже надає підтримку російським військам у їхній агресивній війні.

"Звичайно, є деяка підтримка російській армії, російських військ з білоруського боку. Білоруські лікарні приймають російських військових, вони отримують там медичну підтримку", - сказав Дуда.

Водночас він висловив сумнів, що білоруська влада ухвалить рішення про офіційний вступ у війну.

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України", - сказав він, утримавшись від подальших пояснень своєї оцінки.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
  • Radchenko86
    "деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
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