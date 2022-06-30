Під час виходу із Сєверодонецька ЗСУ не втратили жодного бійця, - Гайдай

Відхід українських захисників із Сєверодонецька було організовано дуже грамотно.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові виконали завдання в Сєверодонецьку на 200%, завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому під час відходу з міста не було втрачено жодного бійця, настільки все було грамотно організовано", - розповів він.

Також Гайдай зазначив, що російські окупанти хаотично обстрілюють Лисичанськ.

"Дороги після обстрілів засипані осколками, на яких автомобілі ріжуть колеса. Траплялось так, що керівник міської військової адміністрації, діставшись безперешкодно до якогось об'єкта, повертаючись тією ж вулицею, змушений був міняти гуму, бо вулиця була вже засипана уламками мін", - пояснив він.

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